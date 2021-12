Green pass: poche centinaia in protesta a Milano (Di sabato 11 dicembre 2021) Ha appena preso il via davanti all'Arco della Pace di Milano, la manifestazione 'The new Human World - Per un nuovo ordine mondiale' organizzata dell'associazione no Green pass 'La Genesi'. poche ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 dicembre 2021) Ha appena preso il via davanti all'Arco della Pace di, la manifestazione 'The new Human World - Per un nuovo ordine mondiale' organizzata dell'associazione no'La Genesi'....

Advertising

borghi_claudio : Eh ma quel Borghi che diceva che non solo il green pass non funzionava ma faceva peggio non capisce niente ?? E' sc… - borghi_claudio : È tutto bellissimo Il summit Ue non accetta il green pass. Ma discuterà dei vaccini obbligatori - VittorioSgarbi : Il green pass unito all'assenza di umanità genera questo tipo di aberrazioni! @IlPrimatoN - piaso73 : RT @Lorenzo62752880: Draghi a luglio: Green Pass è garanzia di ritrovarsi tra persone non contagiose. Governo a dicembre: troppi positivi… - AnkyBoh : RT @metaanto: Revoca del Green Pass a chi è positivo...Ma secondo voi chi ha il GP e ha qualche sintomi corre a farsi il tampone con il ris… -