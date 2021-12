Green Pass, governo lavora alla revoca della certificazione per i positivi al Covid (Di sabato 11 dicembre 2021) Al momento se una persona ha contratto il virus e ha il certificato verde, quest’ultimo risulta regolare ai controlli dell’app VerificaC19, ma la violazione della quarantena è un reato. Il ministero della Salute spinge per una norma a livello europeo. Un provvedimento ad hoc sulla sospensione dovrebbe essere contenuto in un dpcm che sarà presto varato in attesa dell'ok del Garante della privacy: previsto un database con una sorta di black list dei certificati revocati e a fine isolamento il Pass tornerà valido Leggi su tg24.sky (Di sabato 11 dicembre 2021) Al momento se una persona ha contratto il virus e ha il certificato verde, quest’ultimo risulta regolare ai controlli dell’app VerificaC19, ma la violazionequarantena è un reato. Il ministeroSalute spinge per una norma a livello europeo. Un provvedimento ad hoc sulla sospensione dovrebbe essere contenuto in un dpcm che sarà presto varato in attesa dell'ok del Garanteprivacy: previsto un database con una sorta di black list dei certificatiti e a fine isolamento iltornerà valido

