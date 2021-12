Grecia, la Francia ‘scavalca’ l’offerta americana e vende tre fregate ad Atene: “L’offerta Usa ora è decaduta” (Di sabato 11 dicembre 2021) Tornano le frizioni tra Francia e Stati Uniti. E il possibile scontro all’orizzonte potrebbe consumarsi di nuovo sulla fornitura di armamenti ai Paesi stranieri. Dopo le tensioni sull’accordo Aukus per la fornitura di sottomarini all’Australia, oggi arriva la notizia che Parigi ha concluso la vendita di 3 fregate alla Grecia nonostante poche ore fa gli Usa avessero dato il via libera alla vendita di 4 navi simili ad Atene. L’accordo fra Parigi e Atene “è stato firmato”, ha fatto sapere il ministero delle Forze Armate francesi, L’offerta americana è dunque “decaduta”, trasformando l’operazione in una piccola vendetta commerciale dopo lo sgarbo di Washington, Londra e Canberra di settembre. Il ministero francese ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Tornano le frizioni trae Stati Uniti. E il possibile scontro all’orizzonte potrebbe consumarsi di nuovo sulla fornitura di armamenti ai Paesi stranieri. Dopo le tensioni sull’accordo Aukus per la fornitura di sottomarini all’Australia, oggi arriva la notizia che Parigi ha concluso la vendita di 3allanonostante poche ore fa gli Usa avessero dato il via libera alla vendita di 4 navi simili ad. L’accordo fra Parigi e“è stato firmato”, ha fatto sapere il ministero delle Forze Armate francesi,è dunque “”, trasformando l’operazione in una piccolatta commerciale dopo lo sgarbo di Washington, Londra e Canberra di settembre. Il ministero francese ha ...

