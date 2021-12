Gran Bretagna, due bambini si ammalano di Covid a scuola e muoiono a 6 giorni l'uno dall'altro (Di sabato 11 dicembre 2021) Due bambini di 10 anni che frequentavano la stessa scuola sono morti di a sei giorni di distanza l'uno dall'altro. È successo a Newcastle - under - Lyme, Staffordshire () dove Mohammed Habib, 10 anni, ... Leggi su leggo (Di sabato 11 dicembre 2021) Duedi 10 anni che frequentavano la stessasono morti di a seidi distanza l'uno. È successo a Newcastle - under - Lyme, Staffordshire () dove Mohammed Habib, 10 anni, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Alta Corte di Londra ha ribaltato la sentenza di primo grado emessa lo scorso gennaio che negava l'estradizione d… - Adnkronos : Variante #Omicron, è allarme ospedali in Gran Bretagna: rischio 5.000 ricoveri al giorno. #covid - MatteoProg : RT @diffrazioni: La Gran Bretagna non estradò Pinochet però estrada Assange. È una sintesi eccessiva? - AlMaran83 : RT @diffrazioni: La Gran Bretagna non estradò Pinochet però estrada Assange. È una sintesi eccessiva? - Adelchi_Di : RT @diffrazioni: La Gran Bretagna non estradò Pinochet però estrada Assange. È una sintesi eccessiva? -