GP Abu Dhabi | Qualifiche | clamorosa decima pole position per Verstappen

(Di sabato 11 dicembre 2021) Adesso la griglia di partenza è ufficiale. Manca soltanto l’ultima battaglia, la più belle ed emozionante di questo Mondiale 2021 di Formula Uno. L’epilogo di una battaglia infinita tra Lewis Hamilton, campione del mondo in carica su Mercedes e Max, l’olandese volante che si è elevato al ruolo di rivale e contendente al titolo iridato sulla sua Red Bull. Il GP Abuha mandato in archivio le: il miglior tempo, e laquindi, è di proprietà di Maxche conquista lastagionale. Al secondo posto Lewis Hamilton, mentre chiude il podio ipotetico Lando Norris su McLaren. Ferrari in quinta e settima posizione. GP Abu: ...

Advertising

SkySportF1 : ? POSSIBILE IMPENDING DI HAMILTON ? Significherebbe 10 posizioni di penalità IL LIVE ? - SkySportF1 : ?? Hamilton si prende le #FP3 ad Abu Dhabi ? Ma attenzione ad una possibile penalità IL LIVE ?… - SkySportF1 : ? POOOOOLEEEE POSITION MAX ?? CAPOLAVORO RED BULL, MALE BOTTAS I RISULTATI ? - infoitsport : F1, qualifiche GP Abu Dhabi 2021 OGGI in tv: orario e diretta streaming - HuffPostItalia : Max Verstappen in pole position nel Gran premio di Abu Dhabi -

Ultime Notizie dalla rete : Abu Dhabi

DIRETTA FORMULA 1, QUALIFICHE GP: ALONSO FUORI DALLA Q3 Max Verstappen e Sergio Perez entrano in Q3 utilizzando la soft: l'olandese ha spiattellato la gomma gialla durante il primo tentativo ed è dovuto tornare in pista con ...I risultati delle qualifiche del Gran Premio di2021 , valido per il ventiduesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 . Tensione altissima sul circuito di Yas Marina per la caccia alla pole: i contendenti Hamilton e Verstappen ...E’ di Max Verstappen la pole position nel gran premio di Abu Dhabi. Il pilota olandese della Red Bull sul circuito di Yas Marina ha fatto registrare 1'22?109.Torino, 11 dic. (LaPresse) - Sarà Max Verstappen a partire dalla pole position nel Gp di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale di Formula1. Il pilota ...