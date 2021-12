Goggia, a St. Moritz è caccia al poker (Di sabato 11 dicembre 2021) senza dubbio Sofia Goggia la grande protagonista del circo bianco tornato in Europa dopo le due settimane di trasferta in Nord America. Oggi e domani a St. Moritz ci sono infatti due superG e l'... Leggi su quotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) senza dubbio Sofiala grande protagonista del circo bianco tornato in Europa dopo le due settimane di trasferta in Nord America. Oggi e domani a St.ci sono infatti due superG e l'...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sci, grande Sofia Goggia, tre vittorie in tre giorni. Ora punta al Super G di Saint Moritz - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG St. Moritz in DIRETTA: Lara Gut-Behrami favorita Sofia Goggia e Federica Brignone per l’impr… - laregione : Lara Gut-Behrami pronta a sfidare Goggia nella ‘sua’ St. Moritz - mamuam : RT @neveitalia: Brignone 5, Gut-Behrami 7, Shiffrin 8, Goggia 17: il primo super-g di St. Moritz e i numeri della... verità #FISAlpine #Alp… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Brignone 5, Gut-Behrami 7, Shiffrin 8, Goggia 17: il primo super-g di St. Moritz e i numeri della... verità #FISAlpine #Alp… -