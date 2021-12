Gli sfruttatori hanno vita facile. Le denunce servono a poco. Per migliaia di persone i diritti minimi sono una chimera. Dov’è che falliamo? Nel far funzionare la prevenzione (Di sabato 11 dicembre 2021) La vera rivoluzione c’è stata nel 2016: è quello l’anno in cui viene introdotta la riforma che punisce il caporalato. E da allora – e le ultime inchieste ne sono una prova – qualcosa è cambiato. Perlomeno per quanto riguarda la repressione dei fatti criminosi come accaduto ieri (leggi l’articolo). Quel che manca, però, è la prevenzione. E prevenzione non ci potrà essere finché non si agirà sul welfare e, in particolar modo, sulla necessità di introdurre un salario minimo che, di fatto, mettere fuorigioco tutto ciò che è caporalato o simil-sfruttamento, dal lavoro nei campi fino ai rider per le nostre città. Ma facciamo un passo indietro per meglio comprendere tale necessità. sono state necessarie rivolte di braccianti stranieri contro atti di violenza, campagne di mobilitazione dei lavoratori sfruttati e dei sindacati ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 11 dicembre 2021) La vera rivoluzione c’è stata nel 2016: è quello l’anno in cui viene introdotta la riforma che punisce il caporalato. E da allora – e le ultime inchieste neuna prova – qualcosa è cambiato. Perlomeno per quanto riguarda la repressione dei fatti criminosi come accaduto ieri (leggi l’articolo). Quel che manca, però, è la. Enon ci potrà essere finché non si agirà sul welfare e, in particolar modo, sulla necessità di introdurre un salario minimo che, di fatto, mettere fuorigioco tutto ciò che è caporalato o simil-sfruttamento, dal lavoro nei campi fino ai rider per le nostre città. Ma facciamo un passo indietro per meglio comprendere tale necessità.state necessarie rivolte di braccianti stranieri contro atti di violenza, campagne di mobilitazione dei lavoratori sfruttati e dei sindacati ...

usodistorto : @gadlernertweet @SrlArt Non bisogna andare nei campi per vedere manodopera sfruttata. Basta parlare con giovani dip… - francobaietti : La sintesi è questa: lei li sbarca e rifornisce di immigrati a basso costo gli sfruttatori. E ha anche amici tra gl… - cotrozzi_lisa : RT @BarillariDav: Tutti i poliziotti e i vigili da oggi sono in giro a controllare questo schifo di super greenpass. Quindi invece che ferm… - schizzechea1 : @fratotolo2 La sintesi è questa: lei li sbarca e rifornisce di immigrati a basso costo gli sfruttatori. E ha anche… -