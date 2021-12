Gli scienziati avvertono Johnson: 'Senza altre restrizioni la Omicron potrebbe provocare 75 mila morti in 5 mesi' (Di sabato 11 dicembre 2021) Un timore concreto anche se al momento è solo una ipotesi: la variante Omicron potrebbe causare tra 25.000 e 75.000 morti in Inghilterra nei prossimi cinque mesi se non verranno prese ulteriori misure ... Leggi su globalist (Di sabato 11 dicembre 2021) Un timore concreto anche se al momento è solo una ipotesi: la variantecausare tra 25.000 e 75.000in Inghilterra nei prossimi cinquese non verranno prese ulteriori misure ...

Advertising

lofioramonti : Mi domando se è ammissibile che sottosegretari @amendolaenzo e @VanniaGava partecipino a convegno organizzato da Um… - AlbertoBagnai : Per fortuna non ho ascoltato queste brillanti risposte, dato che devo seguire la legge di bilancio. Quindi per gli… - du00 : @giorgiogilestro Ricordo sempre il FAIL del H1N1. La prima settimana gli scienziati avevano in mano le proiezioni q… - claudiagen : RT @autocostruttore: Covid, per i media britannici “Pfizer pagava gli esperti per screditare AstraZeneca” Magari forse pagava gli scienziat… - camaino1967 : RT @autocostruttore: Covid, per i media britannici “Pfizer pagava gli esperti per screditare AstraZeneca” Magari forse pagava gli scienziat… -