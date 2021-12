Gli italiani lo fanno… prima degli altri: l’Arena Civica di Milano (Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic – Che gli italiani lo facciano meglio degli altri è cosa risaputa. A ben vedere – spesso – lo fanno anche anticipando il resto del mondo. Con buona pace degli inglesi, i quali si vantano di aver fondato nel 1857 la squadra di football più antica del mondo (lo Sheffield FC), a Milano il calcio “arriva” cinquant’anni prima quando, nel 1807, viene inaugurato… il primo stadio.L’anfiteatro napoleonicoStiamo parlando dell’Arena Civica, oggi intitolata al giornalista sportivo Gianni Brera. Progettata – per volere di Napoleone – nel 1805 da Luigi Canonica, architetto e urbanista originario dell’attuale Svizzera italiana, nasce come anfiteatro ed è realizzata interamente in pietra viva, grazie all’utilizzo di materiale proveniente dal vicino ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic – Che glilo facciano meglioè cosa risaputa. A ben vedere – spesso – lo fanno anche anticipando il resto del mondo. Con buona paceinglesi, i quali si vantano di aver fondato nel 1857 la squadra di football più antica del mondo (lo Sheffield FC), ail calcio “arriva” cinquant’anniquando, nel 1807, viene inaugurato… il primo stadio.L’anfiteatro napoleonicoStiamo parlando del, oggi intitolata al giornalista sportivo Gianni Brera. Progettata – per volere di Napoleone – nel 1805 da Luigi Canonica, architetto e urbanista originario dell’attuale Svizzera italiana, nasce come anfiteatro ed è realizzata interamente in pietra viva, grazie all’utilizzo di materiale proveniente dal vicino ...

Advertising

monicafrassoni : Ecco un’altra grave fake news contro una transizione verde seria davvero equa. Non è vero che la @EU_Commission vuo… - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono oltre 6 milioni gli italiani che non hanno alcuna copertura contro il Covid: emerge dal report del go… - Mov5Stelle : Gli oltre 200 miliardi che abbiamo conquistato in Europa lo scorso anno devono migliorare la vita degli italiani, n… - caterinacorda1 : RT @Puupi200000: Gli studenti italiani scrivono poco e male. I professori si fanno mandare i temi via pc. Non rimane neppure un quaderno su… - aIItoohes : RT @patrickzaki1: Ciao, voglio dire grazie a tutti gli italiani che mi hanno sostenuto negli ultimi due anni . La mia città Bologna ?? ?? m… -