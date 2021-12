Giulia Stabile | “Vi auguro di trovare” Un messaggio speciale per i fan FOTO

(Di sabato 11 dicembre 2021) La ballerinacondivide con i fan unparticolare e: “come Sangiovanni fa sentire me”. Ecco le sue paroleè da sempre la fan numero uno del suo Sangiovanni. I due si sono conosciuti durante la scorsa edizione di Amici 2020, il talent show di Maria De Filippi. Entrambi sono riusciti a trionfare con il proprio talento.è riuscita ad emergere al primo posto non solo nella categoria danza, ma la ballerina ha vinto l’edizione del 2020, mentre Sangiovanni si è piazzato al primo posto nella sezione canto.e Sangiovanni dopo il talent show stanno continuando a realizzare i propri sogni lavorando con adrenalina e determinazione. I due giovani ormai oltre a supportarsi a vicenda in ogni nuova avventura ...

Advertising

fanpage : #Sanremo2022 Dopo l’annuncio di Sangiovanni tra i concorrenti del prossimo Festival di Sanremo, la compagna Giulia… - WittyTV : 'Ho provato a fare una cosa diversa' La nostra Giulia ha intervistato per noi Giordana che ci ha raccontato del suo… - sangiololaviamo : RT @riverpoptate: palette di colori che stanno da dio a giulia stabile: - quattrodinotte : Dellissima Giulia Stabile - Diregiovani : Giulia è la fan numero 1 di sangiovanni! #giuliastabile #sangiulia #sangiovanni #amemici20 #Amici21 -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Stabile

il numero di ricoverati in terapia intensiva (818). Sale il tasso di positività (3,72%) Oggi,... Oggi in Friuli Venezia317 nuovi casi, nessun morto Oggi in Friuli Veneziasu 22.321 ...... il basso Abramo Rosolen, la soprano Delia(che interpreterà la celeberrima aria della ... Da qui l'idea di Gianni De Pol, presidente della Corale, di trasformare il Friuli Venezianel ...La ballerina Giulia Stabile condivide con i fan un messaggio particolare e speciale: "come sangio fa sentire me". Ecco le sue parole ...Da lunedì Calabria in zona gialla insieme a Friuli Venezia Giulia e Alto Adige, ma preoccupano anche i numeri di Liguria, Marche, Trentino e Veneto ...