Giulia Salemi | il debutto su Sky con Artisti del Panettone

(Di sabato 11 dicembre 2021) Arrivano oggi, dalle 18, i primi due episodi del programma che avrà, per la prima volta, la conduzione di. Lo show,del, avrà come protagonista l’iconico dolce natalizio della città di Milano, e mostrerà al pubblico i segreti per realizzare ilperfetto. E gli auguri alla conduttrice arrivano anche dall’amico Tommaso Zorzi.torna in tv. Mentre su Mediaset Infinity prosegue il

Con tempismo perfetto torna Artisti del Panettone con due speciali TV (ciascuno formato da due episodi), condotti da, in onda da oggi su Sky Uno alle 18:00 e in streaming su NOW. Protagonisti saranno i migliori pasticceri d'Italia, riuniti per creare dolci inediti a partire, naturalmente, dal loro ...Il 26 dicembre Pierpaolo Pretelli efesteggiano il primo anniversario, e in occasione del loro primo Natale insieme, il settimanale 'Chi' ha dedicato loro la copertina del numero di ...Arrivano oggi, dalle 18, i primi due episodi del programma che avrà, per la prima volta, la conduzione di Giulia Salemi. Lo show, Artisti del ...Happy Natale Happy Panettone ospita questa domenica la finale che decreterà il Maestro pasticcere 2021, la sfida condotta dallo chef Alessandro Borghese e da Giulia Salemi. Proseguono masterclasses, s ...