Giornata Internazionale della montagna: perché si celebra l’11 dicembre (Di sabato 11 dicembre 2021) La montagna è una dei monumentali elementi naturali più preziosi ed antichi che abbiamo. Per sensibilizzare sull’importanza della sua salvaguardia, l’11 dicembre di ogni anno si celebra la Giornata Internazionale della montagna. Tale ambiente è, infatti, costantemente minacciato dalla deforestazione, dallo sfruttamento del territorio, dai tassi di emigrazione, dalle attività minerarie e dal turismo spesso mal gestiti e dannosi per l’ecosistema. Le origini La Giornata Internazionale della montagna ha le sue radici nel 1992 con l’adozione del capitolo 13 dell’Agenda 21 “Managing Fragile Ecosystems: Sustainable Mountain Development” in occasione della ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 11 dicembre 2021) Laè una dei monumentali elementi naturali più preziosi ed antichi che abbiamo. Per sensibilizzare sull’importanzasua salvaguardia,di ogni anno sila. Tale ambiente è, infatti, costantemente minacciato dalla deforestazione, dallo sfruttamento del territorio, dai tassi di emigrazione, dalle attività minerarie e dal turismo spesso mal gestiti e dannosi per l’ecosistema. Le origini Laha le sue radici nel 1992 con l’adozione del capitolo 13 dell’Agenda 21 “Managing Fragile Ecosystems: Sustainable Mountain Development” in occasione...

Advertising

francescacheeks : Oggi, #10dicembre, è la Giornata Internazionale dei ?????????????? ??????????. Per ricordarci che ogni essere umano, a prescind… - AzzolinaLucia : Ricordarsi sempre che la #corruzione è uno dei grandi mali del Paese. Redditi più bassi, disoccupazione più alta, i… - robersperanza : Oggi nella Giornata Internazionale dei Diritti Umani, iI Comitato Interministeriale per i Diritti Umani ha voluto r… - TuttoSuMilano : RT @ComuneMI: Con la guida accessibile il #CastelloSforzesco diventa “Museo per tutti”. Il documento, scaricabile in pdf, permette infatti… - ilfaroonline : Giornata Internazionale della montagna: perché si celebra l’11 dicembre -