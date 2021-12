Gianni Morandi | la rivelazione inaspettata | “Ho pensato di mollare tutto”

Leggi su chenews

(Di sabato 11 dicembre 2021) È uno dei cantanti più amati e popolari sulla scena musicale italiana, eppurehadi. Ecco cosa ha detto.(Getty Images)Oggi, 11 novembre 2021,compie 77 anni. In oltre quarant’anni di carriera ha influenzatoil mondo dello spettacolo. È prima diun cantante, ma è anche attore e conduttore. Tutti ruoli che ha sempre portato a termine egregiamente, conquistando un pubblico di ogni età. Questo è un periodo molto importante per il cantante bolognese, visto che sta preparando il suo ritorno in gara al Festival di Sanremo.infatti è stato scelto da Amadeus tra i ventidue Big in gara. Un ...