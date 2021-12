Giallo nel Catanese, donna uccisa a colpi di pistola dopo il lavoro (Di sabato 11 dicembre 2021) . Si indaga per scoprire il movente e l’assassino di quello che sembra essere un Giallo inspiegabile I carabinieri del comando provinciale di Catania e del Sis stanno indagando sul caso di omicidio di una donna del Catanese, che ieri, 10 dicembre, è stata freddata con dei colpi di pistola mentre era in strada. La vittima si chiama Giovanna Cantarero, ma che tutti chiamavano Jenny, e aveva 27 anni. Come tutti i giorni, la donna aveva appena lasciato il panificio dove lavorava nel rione Lineri, a Misterbianco in provincia di Catania, quando è stata raggiunta da diversi colpi di arma da fuoco. I testimoni avrebbero parlato di diversi colpi di pistola esplosi in strada. Erano circa le 2:30 e la strada era semi-deserta e pioveva a dirotto. ... Leggi su 361magazine (Di sabato 11 dicembre 2021) . Si indaga per scoprire il movente e l’assassino di quello che sembra essere uninspiegabile I carabinieri del comando provinciale di Catania e del Sis stanno indagando sul caso di omicidio di unadel, che ieri, 10 dicembre, è stata freddata con deidimentre era in strada. La vittima si chiama Giovanna Cantarero, ma che tutti chiamavano Jenny, e aveva 27 anni. Come tutti i giorni, laaveva appena lasciato il panificio dove lavorava nel rione Lineri, a Misterbianco in provincia di Catania, quando è stata raggiunta da diversidi arma da fuoco. I testimoni avrebbero parlato di diversidiesplosi in strada. Erano circa le 2:30 e la strada era semi-deserta e pioveva a dirotto. ...

