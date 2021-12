Giacomo Urtis si confessa e commuove | “Figlio? L’avrei fatti prima ma…”

Leggi su altranotizia

(Di sabato 11 dicembre 2021)è di nuovo al Grande Fratello Vip. A quanto pare adesso il chirurgo partecipa come unico concorrente in coppia con la famosa showgirl pugliese Valeria Marini. Dopo aver varcato la porta rossa il chirurgo ha fatto una confessione molto speciale e anche molto intima. Scopriamo cosa ha detto il gieffino.-Altranotiziada una decina di giorni è rientrato al Gf Vip 6, dopo aver già partecipato come concorrente all’edizione dello scorso anno e stavolta ha fatto una confessione personale molto toccante. Ecco cosa ha detto il famoso chirurgo estetico al reality di Canale Cinque.e la confessione molto personale Il chirurgo estetico entrato per la seconda volta al Grande Fratello dopo ...