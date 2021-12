Gf VIP | Soleil Sorge ha bestemmiato durante la diretta? VIDEO BESTEMMIA

Advertising

GrandeFratello : Nelle ultime ore, un duro affronto ha reso protagoniste Soleil e Sophie: le due non si sono risparmiate parole fort… - ilary_paone : Mi puoi mandare questo messaggio allo studio del grande fratello vip sono la tua fans Adriana volpe sono sicura che… - ilary_paone : RT @ilary_paone: @GrandeFratello Forza e coraggio vogliamo un grande fratello vip più importante della mia vita su ragazzi vogliamo che vin… - ilary_paone : @GrandeFratello Forza e coraggio vogliamo un grande fratello vip più importante della mia vita su ragazzi vogliamo… - MondoTV241 : GF Vip, Soleil ha bestemmiato nel post puntata? Il web si divide #gfvip #LaStasy -

Ultime Notizie dalla rete : VIP Soleil

Continua la soap opera nella Casa del GF, firmata Alex Belli,Sorge e Delia Duran. Se ieri Signorini ha affrontato il tema del tradimento al contrario, con Delia che ha baciato un altro (per finta secondo molti, compreso Belli), ...grande fratello, il risultato del televoto approfondimento Grande Fratello, chi sono i concorrenti in nominationSorge, Sophie Codegoni, Biagio D'Anelli, Jessica Selassié, Maria ...Grande Fratello Vip, Alex Belli deluso da Delia Duran: "Non sono per queste cose qui" Alex Belli ha vissuto una puntata di Grande Fratello Vip complicata, ...La Sorge si è chiamata fuori dal triangolo amoroso artistico e ha attaccato la Duran, ma lei ha fatto la stessa cosa con Onestini ...