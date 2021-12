GF Vip: Soleil ha bestemmiato? Il web chiede la squalifica (Di sabato 11 dicembre 2021) Dopo la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, Soleil si è lasciata andare ad un’espressione di esclamazione in inglese che, tradotta letteralmente, potrebbe sembrare proprio una bestemmia. Sul web il video è diventato subito virale e il pubblico del reality sta chiedendo a gran voce la squalifica. Quest’anno al Grande Fratello Vip la linea degli autori è stata quella di non penalizzare frasi o parole anche pesanti, a meno che non ci sia dietro l’intenzione di offendere. Le polemiche, però, non mancano! L’ultima ha coinvolto Soleil, una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del GF Vip, che avrebbe bestemmiato nella casa più spiata d’Italia. Immediatamente dopo la diretta di ieri sera, che è stata molto pesante per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ancora coinvolta nel ... Leggi su piusanipiubelli (Di sabato 11 dicembre 2021) Dopo la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip,si è lasciata andare ad un’espressione di esclamazione in inglese che, tradotta letteralmente, potrebbe sembrare proprio una bestemmia. Sul web il video è diventato subito virale e il pubblico del reality stando a gran voce la. Quest’anno al Grande Fratello Vip la linea degli autori è stata quella di non penalizzare frasi o parole anche pesanti, a meno che non ci sia dietro l’intenzione di offendere. Le polemiche, però, non mancano! L’ultima ha coinvolto, una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del GF Vip, che avrebbenella casa più spiata d’Italia. Immediatamente dopo la diretta di ieri sera, che è stata molto pesante per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ancora coinvolta nel ...

