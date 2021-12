GF Vip, Katia Ricciarelli spiazza: «A volte penso che valga la pena farla finita» (Di sabato 11 dicembre 2021) Katia Ricciarelli - US Endemol Shine “A volte penso proprio che valga la pena di farla finita“. A parlare è Katia Ricciarelli, ancora tra i concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip. Nel corso della 26esima puntata, la cantante lirica ha infatti spiegato amaramente come ha vissuto la sua solitudine, ammettendo dei momenti bui. “Questo è il più bel regalo per me, credimi. Forse tante cose io le ho fatte e non pensavo nemmeno di riuscirci. Sono un’insicura, nonostante sembra che io sia… Io ho avuto così tanto che non posso chiedere più niente. Allora spesso e volentieri, quando sono sola, mi viene quasi da dire: ‘Ma che ci sto a fare?’. Capisci? Mai nessuno con il quale tu possa anche sfogarti. La fama? Che mi ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 11 dicembre 2021)- US Endemol Shine “Aproprio cheladi“. A parlare è, ancora tra i concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip. Nel corso della 26esima puntata, la cantante lirica ha infatti spiegato amaramente come ha vissuto la sua solitudine, ammettendo dei momenti bui. “Questo è il più bel regalo per me, credimi. Forse tante cose io le ho fatte e non pensavo nemmeno di riuscirci. Sono un’insicura, nonostante sembra che io sia… Io ho avuto così tanto che non posso chiedere più niente. Allora spesso e volentieri, quando sono sola, mi viene quasi da dire: ‘Ma che ci sto a fare?’. Capisci? Mai nessuno con il quale tu possa anche sfogarti. La fama? Che mi ...

Advertising

zazoomblog : Grande Fratello Vip Katia Ricciarelli: “Gettarmi in un lago con il mio cagnolino”. Alfonso Signorini reagisce così… - infoitcultura : Katia Ricciarelli uscirà dal Gf Vip lunedì 13: 'Impegni lavorativi' - infoitcultura : Gf Vip, Katia Ricciarelli e il tragico pensiero sul suicidio: «E se me ne andassi ora?» - guarluc : - GRANDE FRATELLO VIP - LA PAGELLA NEGATIVA DELLA PUNTATA l'indecente bullismo di Soleil contro Sophie il deliri… - infoitcultura : Gf Vip, Katia Ricciarelli annuncia l'addio alla casa e Manila Nazzaro scoppia in lacrime -