Gf Vip, finita l'amicizia tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò? Ecco tutta la verità (Di sabato 11 dicembre 2021) Di nuovo ai ferri corti Dayane Mello e Rosalinda Cannavò? Non sarebbe la prima volta, come i più attenti sanno. In questi giorni si è parlato molto del loro rapporto... Leggi su leggo (Di sabato 11 dicembre 2021) Di nuovo ai ferri corti? Non sarebbe la prima volta, come i più attenti sanno. In questi giorni si è parlato molto del loro rapporto...

Advertising

zazoomblog : GF Vip Katia Ricciarelli spiazza: «A volte penso che valga la pena farla finita» - #Katia #Ricciarelli #spiazza:… - Angelo45931392 : @GrandeFratello ORE 23.20 È FINITA LA BELLINOVELAS! (SPERO) INIZIA IL GRANDE FRATELLO VIP - Merzmensch : @Kukicat7 Well, one cough - and entire VIP crowd is infected. La commedia è finita. - mel_cri : Parla lei, quella che è finita al pronto soccorso per un sexy Toy incastrato proprio lì. #karinacascella #gfvip - FD22667 : RT @FD22667: #gfvip @alfosignorini @AdrianaVolpeTV SOLEIL HA DATO DELLA MALATA DI MENTE PER PRIMA A MIRIANA,FATELA FINITA E CHIUDETE L'ARG… -