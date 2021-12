GF Vip | Delia Duran ha tradito Alex Belli | pubblicati gli scatti del tradimento FOTO

(Di sabato 11 dicembre 2021)ha. In queste ore, la pagina Instagram Whoopsee.it ha pubblicato delleinedite che immortalano la donna in compagnia di un imprenditore. I due protagonisti si scambiano effusioni romantiche, fino ad arrivare addirittura a scambiarsi dei baci molto passionali. Gliin questione risultano inequivocabili e sul web è scoppiato L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

ParliamoDiNews : Grande Fratello Vip, anche Cristian Imparato dice la sua sul triangolo Delia Duran, Alex Belli e Soleil: “È tutto f… - zazoomblog : Alex Belli pronto a lasciare Delia e a proseguire il GF Vip? (VIDEO) - #Belli #pronto #lasciare #Delia - MondoTV241 : GF Vip, Alex Belli a Soleil 'O esco o chiamo Delia e dico che la nostra storia è finita' #alexbelli #deliaduran… - Novella_2000 : Alex pronto a lasciare Delia e a proseguire il #GFVip (VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Delia

Continua la soap opera nella Casa del GF, firmata Alex Belli, Soleil Sorge eDuran. Se ieri Signorini ha affrontato il tema del tradimento al contrario, conche ha baciato un altro (per finta secondo molti, compreso Belli), ...Ci sarebbero ancora, altri tre mesi, quindi Signorini suggerisce aidi pensare a cosa vorranno ... Alex ha affermato di amare sia Soleil che la moglie, ed anche Soleil ha confermato i ...Continua la soap opera nella Casa del GF Vip, firmata Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Se ieri Signorini ha affrontato il tema del tradimento al contrario, con Delia che ...Grande Fratello Vip, Alex Belli deluso da Delia Duran: "Non sono per queste cose qui" Alex Belli ha vissuto una puntata di Grande Fratello Vip complicata, ...