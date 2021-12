Gf Vip, Carmen Russo smaschera Maria Monsè: "Ti servivo per fare delle cose..." (Di domenica 12 dicembre 2021) La puntata di ieri del Grande Fratello Vip ha riservato tantissimi colpi di scena, tra cui l'acceso scontro tra Carmen Russo e Maria Monsè, arrivate al cuore di un nuovo conflitto in cui sono volate parole pensanti: non si sopportano affatto. Motivo? Nell'ultimo evento televisivo sono trapelati alcuni retroscena sconosciuti, che nessuno si aspettava. Come tutti sanno, questa è l'edizione dei litigi, basta considerare le ultime dichiarazioni di alcuni gieffini per avere la conferma: non se ne può più del clima di tensione in Casa. Sta diventando difficile la convivenza, a quanto pare soprattutto con le new entry. La struggente confessione della principessa ha lasciato tutti senza parole, ma d'altronde bisogna sempre ricordare che sono lì da tre mesi, e devono convivere nella Casa più spiata d'Italia. È impossibile ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 12 dicembre 2021) La puntata di ieri del Grande Fratello Vip ha riservato tantissimi colpi di scena, tra cui l'acceso scontro tra, arrivate al cuore di un nuovo conflitto in cui sono volate parole pensanti: non si sopportano affatto. Motivo? Nell'ultimo evento televisivo sono trapelati alcuni retroscena sconosciuti, che nessuno si aspettava. Come tutti sanno, questa è l'edizione dei litigi, basta considerare le ultime dichiarazioni di alcuni gieffini per avere la conferma: non se ne può più del clima di tensione in Casa. Sta diventando difficile la convivenza, a quanto pare soprattutto con le new entry. La struggente confessione della principessa ha lasciato tutti senza parole, ma d'altronde bisogna sempre ricordare che sono lì da tre mesi, e devono convivere nella Casa più spiata d'Italia. È impossibile ...

Lul74711467 : #GFvip ma sti scappati di casa sarebbero vip ?? Finora salvo solo Carmen una vera professionista - mariahsbubble : In un universo parallelo Jo Squillo, Miriana Trevisan, Carmen Russo, Raffaella Fico e le Selassié sarebbero state le finaliste del GF VIP 6 - LaurenLloris : @jupit3rleo Al #GFVIP di quest'anno, gli unici VIP intesi come personaggi con una carriera solida e duratura alle s… - Caramillax : @fuzzia90 Al #GFVIP di quest'anno, gli unici VIP intesi come personaggi con una carriera solida e duratura alle spa… - ParliamoDiNews : Carmen Russo, quanto guadagna a settimana al Grande Fratello Vip. L`indiscrezione - -