GF Vip | Antonella Elia una furia contro Soleil e Alex Belli | “Fate schifo …”

Leggi su baritalianews

(Di sabato 11 dicembre 2021) Una nuova puntata del Grande Fratello Vip è andata in onda nella serata di ieri, venerdì 10 dicembre. Anche in questa occasione grandi protagonisti della serata sono statiSorge e tra coloro che fuori dalla casa non hanno perso l’occasione per commentare quanto accaduto vi troviamo ancheche come molti già sapranno non ha mai il timore di esprimere i suoi pensieri talvolta utilizzando anche parole piuttosto pesanti. Ma esattamente che cosa ha dichiaratosusui social si schiera dalla parte del papà di Sophie Il Grande Fratello Vip è uno dei reality più seguiti ma allo stesso tempo anche uno dei più discussi. Nello ...