GF Vip, Alex sclera e tenta di nuovo di aprire la porta rossa: «Fanc*lo, non me ne frega un c*zzo di sto gioco di m*rda» – Video

Alex minaccia di uscire - GFVIP Panico "artistico" nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Questo pomeriggio, Alex Belli ha minacciato infatti di abbandonare il gioco e, per la seconda volta a distanza di un mese, ha tentato di aprire la porta rossa della casa. Un'emergenza, se così vogliamo chiamarla, che è poi rientrata, visto che l'attore fa ancora parte a tutti gli effetti del "game" (ma va?). Ad indispettire Alex è stata la mancanza di un Video-messaggio da parte dei suoi parenti. Questo pomeriggio, tutti i concorrenti hanno infatti ricevuto il personale in bocca al lupo dai loro cari, in vista del prolungamento del programma, la cui finale andrà in onda il 14 marzo 2022. Appena si è accorto che nessuno aveva speso delle ...

