GF Vip | Alex Belli dopo la puntata parla con Soleil e spiazza | “O esco o dico a Delia che la nostra storia è finita”

Advertising

LaStampa : Grande Fratello Vip, Alex Belli vede la moglie baciare un altro, ma non si scompone: “È tutto finto” - LaStampa : Grande Fratello Vip, Alex Belli vede la moglie baciare un altro, ma non si scompone: “È tutto finto” - guarluc : - GRANDE FRATELLO VIP - LA PAGELLA NEGATIVA DELLA PUNTATA l'indecente bullismo di Soleil contro Sophie il deliri… - zazoomblog : Alex Belli: “Resto al GF Vip e lascio Delia Duran” - #Belli: #“Resto #lascio #Delia #Duran” - zazoomblog : Gf Vip 6 ventiseiesima puntata: Alex Belli glaciale dopo le foto di Delia Duran che bacia un altro i Vipponi scopro… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Alex

La 26esima puntata del reality show si concentra nuovamente sul triangolo per eccellenza dell'edizioneBelli del Grande Fratello2021 reagisce alle foto di Delia Duran in compagnia di un altro misterioso uomo: il videoAlex Belli dopo aver visto le foto di Delia Duran decide di chiudere, non per gelosia ma per quello che ha fatto ...Gf Vip, Katia Ricciarelli e il tragico pensiero sul suicidio: «E se me ne andassi ora?». Per la soprano la fama, il successo non sono nulla se quando torni a casa e chiudi la porta ...