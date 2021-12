GF Vip, Alex Belli accecato dalla rabbia: “Fanc**o!”, regia costretta a censurare (Di domenica 12 dicembre 2021) Sabato pomeriggio ad altissima tensione nella casa del GF Vip: Alex Belli cede alla rabbia e si dirige verso la porta rossa. Protagonista indiscusso di questa edizione del GF Vip, Alex Belli ha offerto al pubblico del diretta un pomeriggio destinato a restare nella storia del reality. Leggi anche—>>>GF Vip, Alex Belli dopo la puntata L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 12 dicembre 2021) Sabato pomeriggio ad altissima tensione nella casa del GF Vip:cede allae si dirige verso la porta rossa. Protagonista indiscusso di questa edizione del GF Vip,ha offerto al pubblico del diretta un pomeriggio destinato a restare nella storia del reality. Leggi anche—>>>GF Vip,dopo la puntata L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

infoitcultura : Zelletta prende in giro Alex Belli e la sfuriata al GF Vip: ecco cosa ha detto - infoitcultura : Alex Belli, cosa è successo dopo la sfuriata? La decisione del concorrente del Grande Fratello Vip - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Alex Belli vuole uscire da solo: 'Aprite questa ca**o di porta. Non mi frega un ca**o'. Sui so… - infoitcultura : Alex Belli in crisi al Grande Fratello Vip 2021 prova ad uscire dalla casa dopo un’amara verità - infoitcultura : GF VIP, Alex Belli vuole lasciare il programma: “Aprite questa porta” -