Gf Vip 6 | Sophie Codegoni | Miriana Trevisan | Jessica Selassié e Francesca Cipriani sparlano di Soleil Sorge | “A lei viene fatto passare tutto”

(Di sabato 11 dicembre 2021)sono d’accordo nel ritenere scorretto il comportamento di. Durante la puntata del Gf Vip 6 andata in onda ieri sera si è parlato del litigio tra l’ex corteggiatrice e, che è stata attaccata dallaper avere, a detta sua, più plastica nel corpo che personalità. Diverse frasi pronunciate dalla italo-americana hannomolto arrabbiare gli inquilini della Casa, ma lo stesso dello stesso tipo di pensiero non si è mostrato Alfonso Signorini ieri sera., sentendo le parole usate da, l’ha accusata di ...

... 'Ti fa venire i dubbi' Soleil Sorge è sempre più chiacchierata all'interno del suo percorso al GF, e ultime ma non per importanza le parole riservate aCodegoni hanno fatto non poco ...Grande Fratello, la madre diCodegoni difende la figlia: 'E' la vita'Codegoni è stata protagonista di un'accesa discussione con Soleil Sorge al GFdurante la quale l'influencer ha accusato l'ex ...Francesca Cipriani, Jessica Selassié, Sophie Codegoni e Miriana Trevisan sono d'accordo nel ritenere scorretto il comportamento di Soleil Sor ...Nel corso della sesta edizione del GF Vip, a finire spesso al centro dell'attenzione sono stati Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Sembrava che tra i ...