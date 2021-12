Gf Vip 6 | Soleil Sorge ha bestemmiato? Il video che sta facendo discutere il web

Leggi su isaechia

(Di sabato 11 dicembre 2021)non smette di far, e questa volta sotto la lente di ingradimento c’è una esclamazione pronunciata dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ieri sera, durante la diretta del Gf Vip 6. Laera sdraiata sui divanetti accanto a Manila Nazzaro e ad un certo punto si è lasciata andare ad una esclamazione in inglese: Oh, my fuc*ing God “Oh my f***ing God”. AUTORI ALLORA? O LA BESTEMMIA IN INGLESE NON VALE? ANCORA A PROTEGGERE QUESTA TIZIA?@GrandeFratello pic.twitter.com/izUbRAAjzJ — ?Ginevra? (@Ginni2018) December 11, 2021 L’espressione, tradotta letteralmente, significa ‘oh, mio fot*uto Dio’. Nel web si è subito aperta la polemica tra chi afferma che in America non esistano le bestemmie e l’espressione usata dallaquindi non lo sia, e chi invece, ricordando Denis Dosio ...