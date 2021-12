Gf Vip 6, parla la ex del ragazzo paparazzato con Delia Duran: “Mi ha lasciata perché doveva fingere di stare con personaggi famosi” (Di sabato 11 dicembre 2021) È arrivata la conferma della finta paparazzata di Delia Duran e Carlo Cuozzo. A parlare è stata Noemi Marzocchi, ex fidanzata del ragazzo con il quale è stata immortalata la moglie di Alex Belli. Nella puntata di ieri sera del Gf Vip 6, Alfonso Signorini ha fatto vedere ad Alex le foto pubblicate in esclusiva da Whoopsee, tuttavia l’attore non ci ha creduto assolutamente. Oggi, il sito veryinutilpeople ha pubblicato in esclusiva la versione di Noemi, ex fidanzato dell’uomo paparazzato con la Duran. La Marzocchi ha spiegato che la sua relazione è finita proprio perché lui doveva inscenare delle finte situazione per creare gossip fasulli. I due hanno avuto una frequentazione di quattro mesi, ma la loro conoscenza si è interrotta proprio per queste ... Leggi su isaechia (Di sabato 11 dicembre 2021) È arrivata la conferma della finta paparazzata die Carlo Cuozzo. Are è stata Noemi Marzocchi, ex fidanzata delcon il quale è stata immortalata la moglie di Alex Belli. Nella puntata di ieri sera del Gf Vip 6, Alfonso Signorini ha fatto vedere ad Alex le foto pubblicate in esclusiva da Whoopsee, tuttavia l’attore non ci ha creduto assolutamente. Oggi, il sito veryinutilpeople ha pubblicato in esclusiva la versione di Noemi, ex fidanzato dell’uomocon la. La Marzocchi ha spiegato che la sua relazione è finita proprioluiinscenare delle finte situazione per creare gossip fasulli. I due hanno avuto una frequentazione di quattro mesi, ma la loro conoscenza si è interrotta proprio per queste ...

