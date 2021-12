Gf Vip 6, Gabriele Parpiglia fa il punto sui prossimi ingressi in Casa e dopo l’esclusione di Giulia Cavaglia e Giulio Raselli rivela che… (Di sabato 11 dicembre 2021) La nuova edizione del Gf Vip 6 è stata prolungata fino a marzo e nuovi concorrenti stanno per varcare la porta rossa. Numerosi sono i rumors sui possibili nuovi ingressi. Ieri a Casa Chi, Gabriele Parpiglia ha fatto chiarezza su alcune voci, smentendo innanzitutto la presenza di Kabir Bedi: Io Gabriele Parpiglia vi dico che a dicembre Kabir Bedi secondo me non lo vedremo, e secondo me se dovessimo vederlo lo vedremo nei dintorni di gennaio o magari nella prossima edizione. Il giornalista ha poi parlato di altri ingressi e ha smentito alcuni nomi: Eva Grimaldi doveva entrare già l’anno scorso come Patrizia Pellegrino. Patrizia Pellegrino è entrata quindi “ça va sans dire”. Nathaly Caldonazzo è il primo ingresso, ufficiale. Misà che per Vera è il prossimo anno. Sono ... Leggi su isaechia (Di sabato 11 dicembre 2021) La nuova edizione del Gf Vip 6 è stata prolungata fino a marzo e nuovi concorrenti stanno per varcare la porta rossa. Numerosi sono i rumors sui possibili nuovi. Ieri aChi,ha fatto chiarezza su alcune voci, smentendo innanzitutto la presenza di Kabir Bedi: Iovi dico che a dicembre Kabir Bedi secondo me non lo vedremo, e secondo me se dovessimo vederlo lo vedremo nei dintorni di gennaio o magari nella prossima edizione. Il giornalista ha poi parlato di altrie ha smentito alcuni nomi: Eva Grimaldi doveva entrare già l’anno scorso come Patrizia Pellegrino. Patrizia Pellegrino è entrata quindi “ça va sans dire”. Nathaly Caldonazzo è il primo ingresso, ufficiale. Misà che per Vera è il prossimo anno. Sono ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Gabriele Parpiglia fa il punto sui prossimi ingressi in Casa e dopo l'esclusione di Giulia Cavaglia e Giu… - Clalblanca : RT @IsaeChia: #GfVip, Rosalinda Cannavò racconta come sono andate le cose con Dayane Mello dopo che la modella è uscita da La Fazenda Le… - IsaeChia : #GfVip, Rosalinda Cannavò racconta come sono andate le cose con Dayane Mello dopo che la modella è uscita da La Faz… - ExPaola17823616 : RT @axelvassallo: Si chiude la settimana di programmazione su @nove del candid camera game show #DealWithIt Stai al Gioco con: @corsi_gabri… - Anna73796113 : RT @axelvassallo: Si chiude la settimana di programmazione su @nove del candid camera game show #DealWithIt Stai al Gioco con: @corsi_gabri… -