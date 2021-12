Gf vip 2021, Soleil Sorge e Alex Belli complici più che mai: il momento sexy scatena il pubblico (Di sabato 11 dicembre 2021) La passione sembra farsi più rovente al Gf vip, tra Alex Belli e Soleil Sorge in queste ore, con un particolare avvicinamento fisico registratosi nella zona living della Casa. I coinquilini vip si sono stretti l’una all’altra, con Soleil tenuta di schiena tra le braccia del fotografo, mentre i due erano alle prese di una mansione culinaria. E il tutto scatena intanto tra le reazioni più disparate del pubblico in rete. Gf vip, Soleil Sorge e Alex Belli sempre più passionali Sono ore decisive al Gf vip 6 in corso per Alex Belli e Soleil Sorge, dal momento che il fotografo ha scritto una lettera di addio per la modella ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 11 dicembre 2021) La passione sembra farsi più rovente al Gf vip, train queste ore, con un particolare avvicinamento fisico registratosi nella zona living della Casa. I coinquilini vip si sono stretti l’una all’altra, contenuta di schiena tra le braccia del fotografo, mentre i due erano alle prese di una mansione culinaria. E il tuttointanto tra le reazioni più disparate delin rete. Gf vip,sempre più passionali Sono ore decisive al Gf vip 6 in corso per, dalche il fotografo ha scritto una lettera di addio per la modella ...

zazoomblog : GF Vip imbarazzo nella casa: il buongiorno arriva con una bestemmia. I dettagli - #imbarazzo #nella #casa:… - GiovannaPozzoni : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 10.12.2021 Ecco il mio VIP...???? Rocco ci manda i saluti ?? Dolce amore ?? e se non conosci la sua storia leggila, c… - CorriereCitta : Ascolti Tv venerdì 10 dicembre 2021: Gf Vip, The Voice, The Good Doctor, Le Iene, Crozza, dati Auditel e share - zazoomblog : Verissimo anticipazioni oggi 11 dicembre: Roberto Cazzaniga e gli altri ospiti vip - #Verissimo #anticipazioni… - zazoomblog : GF Vip Ecco cosa contine la borsetta di Lulù da non credere! - #contine #borsetta #credere! -