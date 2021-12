Genova capitale del canottaggio con la regata delle Repubbliche Marinare (Di sabato 11 dicembre 2021) Genova sarà capitale del canottaggio per due week end di dicembre, che la vedranno due volte in primo piano nell’organizzazione di altrettanti eventi di assoluto rilievo: la regata storica delle Antiche Repubbliche Marinare e la conferenza nazionale degli allenatori FIC. Genova capitale del canottaggio: “Un onore per la nostra città” “Genova si trasforma nella capitale del canottaggio – spiega il sindaco Marco Bucci – È un onore per la nostra città ospitare in pochi giorni la conferenza nazionale degli allenatori e la regata delle Antiche Repubbliche Marinare. Due eventi di grande prestigio per ... Leggi su nonsolonautica (Di sabato 11 dicembre 2021)saràdelper due week end di dicembre, che la vedranno due volte in primo piano nell’organizzazione di altrettanti eventi di assoluto rilievo: lastoricaAntichee la conferenza nazionale degli allenatori FIC.del: “Un onore per la nostra città” “si trasforma nelladel– spiega il sindaco Marco Bucci – È un onore per la nostra città ospitare in pochi giorni la conferenza nazionale degli allenatori e laAntiche. Due eventi di grande prestigio per ...

