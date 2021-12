Gazzetta | L’effetto Wembley è finito | le italiane deludono in Europa

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 11 dicembre 2021) Neppure sei mesi eè svanito. La Champions League ci ha sbattuto in faccia la realtà: due squadre qualificate agli ottavi, la Juve come prima e l’Inter come seconda, e due eliminate, il Milan come quarto, fuori da ogni coppa, e l’Atalanta come terza, dunque ai playoff diLeague, assieme a Napoli e Lazio seconde nei rispettivi gironi di EL. Così l’edizione odierna delladello Sport sulle campagne europee delle squadre. Le vittorie del Napoli sul Leicester e della Roma, in Conference, sul Cska Sofia sono importanti per il nostro ranking Uefa collettivo, l’indice che determina la quantità di accessi alle Coppe. L’ultimo successo di una squadra italiana in una competizione europea risale a undici anni fa. E se l’Europeo vinto dall’Italia di Mancini aveva illuso ...