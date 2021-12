Furia tornado negli Usa | in Kentucky almeno 50 morti

(Di sabato 11 dicembre 2021) New York, 11 dicembre 2021 - Ladi unsi è abbattuto nelle ultime ore in, nel Sudest degli Stati Uniti . Le autorità al momento ipotizzano che ci siano decine di. Lo ha ...

Il tetto di un centro di distribuzione Amazon a Edwardsville, nell'Illinois, è crollato al passaggio. All'interno del magazzino sarebbero rimasti intrappolati circa 100 dipendenti impegnati ...New York, 11 dicembre 2021 - Ladi unsi è abbattuto nelle ultime ore in Kentucky , nel Sudest degli Stati Uniti . Le autorità al momento ipotizzano che ci siano decine di morti. Lo ha reso noto il governatore dello ...New York, 11 dicembre 2021 - La furia di un tornado si è abbattuto nelle ultime ore in Kentucky, nel Sudest degli Stati Uniti. Le autorità al momento ipotizzano che ci siano decine di morti. Lo ha res ...E, sempre in Kentucky, un treno è stato rovesciato dalla furia del vento nella contea di Hopkins. In Missouri, immagini della Cbs hanno mostrato immagini di file di case con i tetti scoperchiati. I ...