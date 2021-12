Funerali di Lina Wertmüller, la commozione di Rita Pavone e la poesia di Giancarlo Giannini: “Che piccola cosa una vita…” (Di sabato 11 dicembre 2021) Ecco la poesia scelta dall’attore Giancarlo Giannini per la cerimonia funebre di Lina Wertmüller alla Chiesa degli Artisti di Roma. Che piccola cosa, una vita!La mia, come tutte, è una goccia.Voglio si perda in un mare d’amore,perché è l’unica via, altrimentiè una goccia sprecata: troppo piccolaper essere felice da sola, e troppo grandeper accontentarsi del nulla. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Ecco lascelta dall’attoreper la cerimonia funebre dialla Chiesa degli Artisti di Roma. Che, una vita!La mia, come tutte, è una goccia.Voglio si perda in un mare d’amore,perché è l’unica via, altrimentiè una goccia sprecata: troppoper essere felice da sola, e troppo grandeper accontentarsi del nulla. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

