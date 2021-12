Fumo, ex dirigente Oms: “Il nemico sono le sostanze tossiche del tabacco bruciato” (Di sabato 11 dicembre 2021) “La Convenzione quadro per il controllo del tabacco (Fctc) dell’Organizzazione mondiale della sanità”, entrata in vigore ormai una quindicina di anni fa, “non ha mantenuto le sue promesse. L’ingrediente mancante nella strategia dell’Oms è la riduzione del danno”. A parlare è Robert Beaglehole, medico esperto di sanità pubblica che proprio all’Oms è stato per anni direttore del Dipartimento malattie croniche e promozione della salute. Professore emerito dell’università di Auckland, ha fondato la Action on Smoking and Health (Ash) in Nuova Zelanda e oggi, in occasione del ‘Virtual E-Cigarette Summit Uk 2021’, mostra quale sarebbe a suo avviso un vero successo: “Un mondo senza Fumo, non un mondo senza nicotina. Il nemico sono le sostanze tossiche del tabacco ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 11 dicembre 2021) “La Convenzione quadro per il controllo del(Fctc) dell’Organizzazione mondiale della sanità”, entrata in vigore ormai una quindicina di anni fa, “non ha mantenuto le sue promesse. L’ingrediente mancante nella strategia dell’Oms è la riduzione del danno”. A parlare è Robert Beaglehole, medico esperto di sanità pubblica che proprio all’Oms è stato per anni direttore del Dipartimento malattie croniche e promozione della salute. Professore emerito dell’università di Auckland, ha fondato la Action on Smoking and Health (Ash) in Nuova Zelanda e oggi, in occasione del ‘Virtual E-Cigarette Summit Uk 2021’, mostra quale sarebbe a suo avviso un vero successo: “Un mondo senza, non un mondo senza nicotina. Illedel...

