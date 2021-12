Fregate e mazzate Il derby greco tra Francia e Usa

Leggi su formiche

(Di sabato 11 dicembre 2021) Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato l’approvazione della potenziale vendita dinavali ad Atene per contrastare un accordo già annunciato trae Grecia a settembre sulle nuove Belharra. Di fatto, è un possibile sgambetto americano a Parigi, all’indomani delle tensioni sbocciate attorno al patto Aukus tra Australia, Stati Uniti e Regno Unito contestatissimo da Parigi. Se da un lato gli affari sull’asse Eliseo-Partenone sono a buon punto, merito dei 36 caccia Rafale acquistati dalla Grecia, dall’altro non si possono nascondere le fortissime penetrazioni Usa in Grecia grazie all’accordo firmato dall’allora numero 2 della Casa Bianca, Mike Pompeo.O SGAMBETTO? Un annuncio di interesse non equivale ad una forma su di un contratto, ovvio. Ma la nota della Defense Security Cooperation Agency (DSCA) è un passo ...