Free Assange | presidio domenica a Roma

(Di sabato 11 dicembre 2021) Uniamo le voci per tornare a chiedere che Juliannon venga estradato negli Stati Uniti dove rischia una condanna a 175 anni di carcere. Non possiamo tacere di fronte alla sentenza dell’Alta Corte britannica. Proponiamo di ritrovarci12 dicembre, in Piazza della Rotonda (Pantheon) alle ore 11 per testimoniare la solidarietà a Julianche viene perseguitato da 11 anni per aver rivelato con Wikileaks i crimini commessi nelle guerre occidentali. Interverranno, tra gli altri, Stefania Maurizi, autrice del libro “Il potere … Continua L'articolo proviene da il manifesto.