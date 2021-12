Frecciarossa, via al Parigi-Milano: c’è la collaborazione di Cracco (Di sabato 11 dicembre 2021) Il famigerato chef Carlo Cracco firmerà il menù a bordo del Frecciarossa Parigi-Milano. Il 18 Dicembre ci saranno i viaggi inaugurali Una nuova missione. A partire dal prossimo 18 Dicembre, Trenitalia lancerà il nuovo collegamento Milano-Parigi, con due Frecciarossa al giorno che dal capoluogo lombardo raggiungeranno la capitale francese. Il viaggio durerà tra le sei e le sette ore, con partenza da Milano Centrale e arrivo a Parigi Gare de Lyon, passando per le stazione di Lyon Part-Dieu, Chambéry, Modane e Torino. Al momento sono previsti due collegamenti andata e ritorno giornalieri, ma l’offerta potrebbe ampliarsi. In totale sono cinque i Frecciarossa 1000 che hanno ricevuto l’autorizzazione a circolare ... Leggi su zon (Di sabato 11 dicembre 2021) Il famigerato chef Carlofirmerà il menù a bordo del. Il 18 Dicembre ci saranno i viaggi inaugurali Una nuova missione. A partire dal prossimo 18 Dicembre, Trenitalia lancerà il nuovo collegamento, con dueal giorno che dal capoluogo lombardo raggiungeranno la capitale francese. Il viaggio durerà tra le sei e le sette ore, con partenza daCentrale e arrivo aGare de Lyon, passando per le stazione di Lyon Part-Dieu, Chambéry, Modane e Torino. Al momento sono previsti due collegamenti andata e ritorno giornalieri, ma l’offerta potrebbe ampliarsi. In totale sono cinque i1000 che hanno ricevuto l’autorizzazione a circolare ...

