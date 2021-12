Frank Sinatra: la sua vita diventerà una serie scritta e diretta da Bill Condon (Di sabato 11 dicembre 2021) La vita e la carriera di Frank Sinatra saranno al centro di una nuova serie televisiva prodotta, scritta e diretta da Bill Condon. La vita e la carriera di Frank Sinatra saranno raccontate in una nuova serie tv scritta, diretta e prodotta da Bill Condon. Il progetto potrà sfruttare il catalogo musicale dell'artista e vede coinvolta nel team della produzione anche Tina Sinatra, la figlia dell'icona della musica. Il progetto dedicato a Frank Sinatra sarà realizzato grazie alla collaborazione tra Lionsgate Television e Universal Music Group. La serie è ... Leggi su movieplayer (Di sabato 11 dicembre 2021) Lae la carriera disaranno al centro di una nuovatelevisiva prodotta,da. Lae la carriera disaranno raccontate in una nuovatve prodotta da. Il progetto potrà sfruttare il catalogo musicale dell'artista e vede coinvolta nel team della produzione anche Tina, la figlia dell'icona della musica. Il progetto dedicato asarà realizzato grazie alla collaborazione tra Lionsgate Television e Universal Music Group. Laè ...

