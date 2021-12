Frana a Ischia, sono otto le persone sfollate (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – Due abitazioni sgomberate ed otto persone sfollate sono la conseguenza della Frana verificatasi stanotte a Barano d’Ischia in via Corafà, la stradina che collega la zona di Testaccio con la spiaggia dei Maronti. Dal costone che sovrasta la strada, a causa delle copiose piogge degli ultimi giorni, si è staccato poco prima delle 6 un fronte franoso di diverse decine di metri cubi di massi e terreno che ha ostruito la strada finendo su una abitazione sottostante; nessun danno per le persone ma una macchina è stata sepolta dalla Frana. Gli otto sfollati sono attualmente ospitati in un hotel della zona a spese del proprietario del fondo agricolo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Due abitazioni sgomberate edla conseguenza dellaverificatasi stanotte a Barano d’in via Corafà, la stradina che collega la zona di Testaccio con la spiaggia dei Maronti. Dal costone che sovrasta la strada, a causa delle copiose piogge degli ultimi giorni, si è staccato poco prima delle 6 un fronte franoso di diverse decine di metri cubi di massi e terreno che ha ostruito la strada finendo su una abitazione sstante; nessun danno per lema una macchina è stata sepolta dalla. Glisfollatiattualmente ospitati in un hotel della zona a spese del proprietario del fondo agricolo ...

