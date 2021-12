FOTO – Scoppia la rissa in campo: è successo nel finale di Udinese-Milan! (Di sabato 11 dicembre 2021) Minuti di recupero infuocati alla Dacia Arena. Dopo la rete del pareggio di Ibrahimovic l’Udinese si è riversato in avanti alla ricerca del gol vittoria. In seguito ad un calcio d’angolo battuto dai friulani è accaduto l’episodio che ha dato il via ad una rissa furibonda. Success ha volontariamente ostacolato un rinvio di Maignan, il calciatore bianconero è stato poi circondato dagli avversari ed ha steso con un colpo Alessandro Florenzi. La caduta del terzino ha dato il via ad una rissa che ha coinvolto molti dei calciatori presenti in campo. Il direttore di gara ha placato gli animi estraendo poi un cartellino rosso nei confronti dell’attaccante nigeriano. Leggi su rompipallone (Di sabato 11 dicembre 2021) Minuti di recupero infuocati alla Dacia Arena. Dopo la rete del pareggio di Ibrahimovic l’si è riversato in avanti alla ricerca del gol vittoria. In seguito ad un calcio d’angolo battuto dai friulani è accaduto l’episodio che ha dato il via ad unafuribonda. Success ha volontariamente ostacolato un rinvio di Maignan, il calciatore bianconero è stato poi circondato dagli avversari ed ha steso con un colpo Alessandro Florenzi. La caduta del terzino ha dato il via ad unache ha coinvolto molti dei calciatori presenti in. Il direttore di gara ha placato gli animi estraendo poi un cartellino rosso nei confronti dell’attaccante nigeriano.

