FOTO: Imbarazzo per la WWE, “nascosto” Jeff Hardy dal merchandising (Di sabato 11 dicembre 2021) La WWE ha licenziato di recente Jeff Hardy, uno dei pochi licenziamenti di quest’anno non arrivati per motivi di budget cut ma bensì disciplinari. Se di recente è stato messo in vendita nuovo merchandising relativo a The Fiend Bray Wyatt malgrado questo sia stato licenziato, lo stesso trattamento non è toccato a Jeff Hardy, la cui immagine è stata frettolosamente nascosta dopo un primo momento in cui era stata pubblicata sui social una t-shirt con la sua FOTO. Questa notte a Los Angeles, infatti, è andato in scena l’episodio settimanale di SmackDown. Allo Staples Center era in vendita una speciale T-Shirt in edizione limitata con ritratti alcuni dei wrestler più famosi del brand. Tra questi c’era anche Jeff Hardy con il suo tipico face paint. ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 11 dicembre 2021) La WWE ha licenziato di recente, uno dei pochi licenziamenti di quest’anno non arrivati per motivi di budget cut ma bensì disciplinari. Se di recente è stato messo in vendita nuovorelativo a The Fiend Bray Wyatt malgrado questo sia stato licenziato, lo stesso trattamento non è toccato a, la cui immagine è stata frettolosamente nascosta dopo un primo momento in cui era stata pubblicata sui social una t-shirt con la sua. Questa notte a Los Angeles, infatti, è andato in scena l’episodio settimanale di SmackDown. Allo Staples Center era in vendita una speciale T-Shirt in edizione limitata con ritratti alcuni dei wrestler più famosi del brand. Tra questi c’era anchecon il suo tipico face paint. ...

