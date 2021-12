Fortnite Capitolo 3: Come livellare nel Pass Battaglia (Di sabato 11 dicembre 2021) Da una settimana è disponibile il Capitolo 3 di Fortnite, Come livellare nel Pass Battaglia? Vi sono tanti modi per farlo, a seguire vi elenchiamo quelli più noti ed utilizzati dalla community per ottenere tutte le ricompense del Pass Battaglia in poco tempo. Acquistare livelli del Pass Battaglia Se volete ottenere fin da subito tutte le ricompense del Pass Battaglia, è di acquistare i livelli spendendo V-Buck, inutile dirvi che è un’impresa piuttosto dipendiosa, a meno che non optiate per acquistare solo i primi 25 livelli dal negozio oggetti con il codice creatore TGITA, in questo modo avrete uno sconto iniziale e potrete partire già dal livello 25. Completare le Sfide ... Leggi su gamerbrain (Di sabato 11 dicembre 2021) Da una settimana è disponibile il3 dinel? Vi sono tanti modi per farlo, a seguire vi elenchiamo quelli più noti ed utilizzati dalla community per ottenere tutte le ricompense delin poco tempo. Acquistare livelli delSe volete ottenere fin da subito tutte le ricompense del, è di acquistare i livelli spendendo V-Buck, inutile dirvi che è un’impresa piuttosto dipendiosa, a meno che non optiate per acquistare solo i primi 25 livelli dal negozio oggetti con il codice creatore TGITA, in questo modo avrete uno sconto iniziale e potrete partire già dal livello 25. Completare le Sfide ...

