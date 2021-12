Formula 2, titolo mondiale all’australiano Piastri: decisivo il terzo posto ad Abu Dhabi (Di sabato 11 dicembre 2021) Oscar Piastri è il campione mondiale di Formula 2. Il pilota australiano ha potuto celebrare dopo aver chiuso al terzo posto il GP di Abu Dhabi. In virtù dei 51,5 punti di vantaggio sul compagno di squadra Robert Shwartzman, il classe 2001 del team Prema si è infatti assicurato il titolo iridato aritmeticamente. Non c’era modo migliore per festeggiare la promozione in Formula 1, dove a partire dal 2022 Piastri svolgerà il ruolo di riserva dell’Alpine. A vincere la gara odierna è stato Jehan Daruvala (Carlin) davanti a Felipe Drugovich (UNI-Virtuosi). SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 dicembre 2021) Oscarè il campionedi2. Il pilota australiano ha potuto celebrare dopo aver chiuso alil GP di Abu. In virtù dei 51,5 punti di vantaggio sul compagno di squadra Robert Shwartzman, il classe 2001 del team Prema si è infatti assicurato iliridato aritmeticamente. Non c’era modo migliore per festeggiare la promozione in1, dove a partire dal 2022svolgerà il ruolo di riserva dell’Alpine. A vincere la gara odierna è stato Jehan Daruvala (Carlin) davanti a Felipe Drugovich (UNI-Virtuosi). SportFace.

