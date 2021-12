Formula 1 | Hamilton su Verstappen | “Ha meritato la pole”

(Di sabato 11 dicembre 2021) Le dichiarazioni a caldo di Lewise Maxrivelano un’analisi lucida di quelle che sono state le qualifiche per il GP di Abu Dhabi. Un grande attestato di stima del pilota statunitense per l’avversario, in attesa di un grande finale di Mondiale. Le parole diEcco le parole dell’olandese, arrivato primo nelle qualifiche: “Ovviamente è una sensazione fantastica. Abbiamo decisamente migliorato la vettura in qualifica. Perché questo weekend abbiamo avuto degli alti e bassi. Sono incredibilmente contento, è quello che volevamo. Ma non è mai semplice, considerando quanto loro sono stati forti nelle ultime gare. Ma ora guardo a domani, perché è la giornata più importante. Strategia? Mi sentivo bene con entrambe le mescole. di sera fa un po’ più fresco, quindi dovrebbe essere più semplice con le gomme ...

Advertising

SkySportF1 : ? POSSIBILE IMPENDING DI HAMILTON ? Significherebbe 10 posizioni di penalità IL LIVE ? - SkySportF1 : Formula 2, Piastri vince il titolo 2021: eguaglia Leclerc e Hamilton #SkyMotori #F1 #Formula1 #AbuDhabiGP - SkySportF1 : ? Hamilton di un altro livello (-20' #FP3 ) ?? Continuano i lavori nel box Red Bull IL LIVE ?… - FormulaPassion : #F1 | Toto Wolff sottolinea che il timore di Mercedes risiede nella corretta finestra di esercizio delle gomme, che… - Gazzetta_it : #F1 Abu Dhabi, Max Verstappen: “La sfida con Lewis Hamilton passerà alla storia” -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Hamilton

Tensione alle stesse ma solo in pista. Max Verstappen e Lewissi sono sfidati 'nell'antipasto' delle Qualifiche del GP Abu Dhabi F1 , ultimo del Mondiale 2021 : per adesso ha vinto Max, ma il duello parte alla pari in classifica e per la gara sarà tutto ......Max Verstappen a partire dalla prima posizione in griglia nell'ultimo Gran Premio della stagione che stabilirà chi tra lui e Lewissi guadagnerà lo scettro di campione del mondo di1 ...Lewis Hamilton secondo. Sainz in quinta posizione, Leclerc in settima. Fine settimana dalle grandi emozioni per gli appassionati di motori e per gli amanti della Formula 1, con Verstappen che ottiene ...Il penultimo atto di un mondiale combattuto come non mai se lo porta a casa Max Verstappen. Il pilota della Red Bull ha ottenuto la pole position del Gp di Abu Dhabi, che domani ...