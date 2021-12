Formazioni ufficiali Fiorentina-Salernitana, Serie A 2021/2022 (Di sabato 11 dicembre 2021) Le Formazioni ufficiali di Fiorentina-Salernitana, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A 2021/2022. Al Franchi opportunità ghiotta per i toscani di ottenere un’altra vittoria, ma i campani hanno bisogno a tutti i costi di punti per provare a risalire la china abbandonando l’ultimo posto in classifica. Fischio d’inizio alle ore 15 di sabato 11 dicembre, queste le scelte dei due tecnici Italiano e Colantuono. Fiorentina: in attesa Salernitana: in attesa SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 dicembre 2021) Ledi, match valido per la diciassettesima giornata di. Al Franchi opportunità ghiotta per i toscani di ottenere un’altra vittoria, ma i campani hanno bisogno a tutti i costi di punti per provare a risalire la china abbandonando l’ultimo posto in classifica. Fischio d’inizio alle ore 15 di sabato 11 dicembre, queste le scelte dei due tecnici Italiano e Colantuono.: in attesa: in attesa SportFace.

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONI Dopo la qualificazione agli spareggi di Youth League, torna il campionato per la Primavera di Chivu… - Inter : ?? | FORMAZIONI Torna in campo la Primavera di Chivu, a caccia di punti contro una delle squadre più in forma del c… - TG24info : LIVE Serie B – #Monza vs Frosinone, le formazioni ufficiali | - SerieBNewsCom : ??? Le formazioni ufficiali del big match di #SerieB, #MonzaFrosinone ?? @GiokerMusso - AngeloBattisti : Formazioni Ufficiali -