Formazioni ufficiali Fiorentina Salernitana: le scelte degli allenatori (Di sabato 11 dicembre 2021) Le Formazioni ufficiali di Fiorentina Salernitana match valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Fiorentina Salernitana, match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/2022. Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi: Duncan, Torreira, Bonaventura; Gonzalez, Vlahovic, Callejon. Allenatore: Italiano. Salernitana (3-5-2): Belec; Veseli, Bogdan, Gyomber; Kechrida, Obi, L. Coulibaly; Kastanos, Ranieri; Ribery, Simy. Allenatore: Colantuono. CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 dicembre 2021) Ledimatch valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/2022.(4-3-3): Terracciano; Odriozola, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi: Duncan, Torreira, Bonaventura; Gonzalez, Vlahovic, Callejon. Allenatore: Italiano.(3-5-2): Belec; Veseli, Bogdan, Gyomber; Kechrida, Obi, L. Coulibaly; Kastanos, Ranieri; Ribery, Simy. Allenatore: Colantuono. CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONI Dopo la qualificazione agli spareggi di Youth League, torna il campionato per la Primavera di Chivu… - DiMarzio : #SerieA, le formazioni ufficiali di @acffiorentina e @OfficialUSS1919 - Inter : ?? | FORMAZIONI Torna in campo la Primavera di Chivu, a caccia di punti contro una delle squadre più in forma del c… - Fenopiu : RT @Inter_Women: ?? | FORMAZIONI Le scelte ufficiali di @ritaguari per #InterSassuolo ?? - aSalerno_it : #salerno Fiorentina-Salernitana, formazioni ufficiali. Titolari Obi e Kastanos -