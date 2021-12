Formazioni ufficiali Arsenal-Southampton, Premier League 2021/2022 (Di sabato 11 dicembre 2021) Le Formazioni ufficiali di Arsenal-Southampton, sfida valida per la 16esima giornata della Premier League 2021/2022. I gunners vogliono riscattarsi dopo la sconfitta contro l’Everton e sfidano gli ostici saints, capaci di fermare il Manchester City quest’anno. Chi otterrà i tre punti? Appuntamento alle ore 16.00. Queste le scelte ufficiali dei due allenatori. Formazioni ufficiali Arsenal: Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney; Partey, Xhaka; Saka, Ødegaard, Martinelli; Lacazette. Southampton: Caballero, Livramento, Stephens, Bednarek, Walker-Peters, Diallo, Walker-Peters, Redmond, Tella, Armstrong, Broja. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 dicembre 2021) Ledi, sfida valida per la 16esima giornata della. I gunners vogliono riscattarsi dopo la sconfitta contro l’Everton e sfidano gli ostici saints, capaci di fermare il Manchester City quest’anno. Chi otterrà i tre punti? Appuntamento alle ore 16.00. Queste le sceltedei due allenatori.: Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney; Partey, Xhaka; Saka, Ødegaard, Martinelli; Lacazette.: Caballero, Livramento, Stephens, Bednarek, Walker-Peters, Diallo, Walker-Peters, Redmond, Tella, Armstrong, Broja. SportFace.

