Flaubert e l' ossessione spirituale dello stile | impensabile oggigiorno

(Di sabato 11 dicembre 2021) Lo scrittore Alberto Moravia, in una intervista televisiva rilasciata a Enzo Siciliano nel 1977, accusava Gustavedi avere ammazzato il romanzo. Con la sua candida malizia che riusciva a mettere a fuoco il nocciolo delle questioni culturali, Moravia si schierava a favore del romanzo romanzesco alla Honoré de Balzac contro il romanzo ben scritto alla Gustave. Per Moravia la bella prosa diè addirittura brutta: è monotona, non fa camminare il racconto e tradotta cade a pezzi. Personalmente considero(nato in Francia a Rouen il 12 dicembre 1821, morto a Croisset l’8 maggio 1880) un eccellente narratore e un sopraffino stilista. Lo ammiro perché il suonon sembra preesistere alle singole opere, ma pur avendo un tocco inconfondibile varia da romanzo a romanzo ...

...e talvolta in associazione - dall'inclinazione pericolosa all'alcol e pure dall'per il ... una forma di 'santità' laica tanto amata daldi Bouvard e Pécuchet , quello straordinario ...Insomma, è la letteratura e il suo farsi nell'opera dia interessare Raboni. La nostra. Patrizia Valduga nella postfazione non aggiunge e da poeta sottolinea " e sono altri ...Romanzieri come Flaubert o come Joyce non avrebbero vita facile nell’industria culturale odierna. Il cinema è più tollerante ...A duecento anni dalla nascita dell'autore di Madame Bovary, lo scrittore inglese che ne è l'erede letterario racconta la sua ossessione per il ...