Fiumicino: ecco l’incrocio maledetto, dove se muori… hai pure torto (Di sabato 11 dicembre 2021) Fiumicino – “Il tratto di via dell’Aeroporto in direzione Fiumicino, coincidente con l’incrocio di via Monte Cengio (e viceversa, per chi viene dal viadotto) – è un pericolosissimo assurdo stradale. Ma come al solito nessuno ci fa caso, finché non ci scappa il morto. E, paradossale ma vero, se qualcuno morisse… sarebbe pure colpa sua”. La denuncia, clamorosa, viene dal direttivo di Forza Italia Fiumicino, dopo un accurato sopralluogo effettuato con la redazione del Faro online. “La situazione che si è venuta a creare – spiega Giancarlo Petrarca, di Forza Italia, ex assessore alla Vigilanza Urbana, Polizia Municipale e Sicurezza urbana e stradale a Fiumicino – è assurda. Chi deve uscire dal comprensorio di via Monte Cengio, si ritrova un semaforo a luce gialla lampeggiante. Dunque può ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 11 dicembre 2021)– “Il tratto di via dell’Aeroporto in direzione, coincidente condi via Monte Cengio (e viceversa, per chi viene dal viadotto) – è un pericolosissimo assurdo stradale. Ma come al solito nessuno ci fa caso, finché non ci scappa il morto. E, paradossale ma vero, se qualcuno morisse… sarebbecolpa sua”. La denuncia, clamorosa, viene dal direttivo di Forza Italia, dopo un accurato sopralluogo effettuato con la redazione del Faro online. “La situazione che si è venuta a creare – spiega Giancarlo Petrarca, di Forza Italia, ex assessore alla Vigilanza Urbana, Polizia Municipale e Sicurezza urbana e stradale a– è assurda. Chi deve uscire dal comprensorio di via Monte Cengio, si ritrova un semaforo a luce gialla lampeggiante. Dunque può ...

